Противотанковую мину нашли под полом дома в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ - КИЕВ. 14 марта. УНН. Под полом жилого дома в Кировоградской области обнаружили противотанкового мину. Об этом УНН проинформировали в пресс-службе УГСЧС в области.
Опасную находку обнаружено в с. Клинцы Кропивницкого района во время проведения ремонтных работ под полом в одноэтажном жилом доме, который не эксплуатируется.
Группа пиротехнических работ обнаружила боеприпас изъяла и уничтожила в специально отведенном месте. Его iдентифiкувалы как противотанковую мину ТМ-44.