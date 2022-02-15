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Протидія блокуванню чорноморських портів: Україна визначила коридор для судноплавства

Протидія блокуванню чорноморських портів: Україна визначила коридор для судноплавства

Київ • УНН

 • 18940 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна визначила коридор для безпечного заходу торгових суден у свої порти на тлі російської спроби блокади акваторії Чорного та Азовського морів. Про це інформує ДУ "Держгідрографія", пише УНН.

Цитата:

“За дорученням Міністерства інфраструктури України ДУ "Держгідрографія“ завершила виконання позапланових гідрографічних робіт в Одеській затоці для визначення морського коридору для безпечного плавання суден у зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України. Станом на 14.02.2022 виконано 100% гідрографічних робіт (450 лінійних кілометрів гідрографічної зйомки)”, — йдеться в повідомленні ДУ.

Деталі

Повідомляється, що за результатами проведених робіт загальний фон глибин у вказаному районі становить від 15 до 22,5 метра.

Як зазначають у Мінінфраструктури, визначений завдяки проведеному дослідженню коридор гарантує суднам безпечний прохід Одеською затокою.

“За минулу добу ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість суден дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор, оминаючи зону незаконних військових навчань РФ”, — зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, слова якого приводить пресслужба.

Напередодні Кубраков пояснював, що про блокаду портів Чорного моря як таку з боку Росії наразі не йдеться. “Підтвердженням цьому є те, що буквально годину назад з зернового термінала Neptune у порту Південний новим коридором пройшов балкер MV Melia. Наразі це перше судно класу Panamax, яке успішно скористалось цим маршрутом”, — написав він в понеділок ввечері у себе в Facebook.

Що було раніше

За дорученням Міністерства інфраструктури України минулого тижня Держгідрографія розпочала позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря.

14 лютого Мінінфраструктури на тлі російських маневрів у морі поблизу України повідомляло, що українські порти працюють у штатному режимі

Контекст

10 лютого російські ЗМІ вказали, що ЧФ РФ анонсував у Чорному морі навчання, у яких будуть задіяні корабельні тактичні групи Чорноморського флоту РФ, вказавши, що вони планові. Підготовку до них в одному з полігонів Чорного моря проводили морські тральщики РФ "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин". Тоді ж російські ЗМІ повідомили, що загін із шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки.

11 лютого стало відомо, що Російська Федерація повідомила, що скасувала перекриття південної частини Азовського моря, яке планувала здійснити для судноплавства з 13 до 19 лютого під приводом військово-морських навчань, про що розповіли у морській охороні ДПСУ.

12 лютого маневри за участю понад 30 російських бойових кораблів стартували в Чорному морі.

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