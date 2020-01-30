Проти поліцейських було вчинено понад 550 злочинів – Клименко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Проти поліцейських було вчинено 575 злочинів, пов’язаних з опором, насильством щодо поліцейських, та посягання на їх життя. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році, передає кореспондент УНН.
"Для мене, як голови Національної поліції, одним із пріоритетних є питання захисту поліцейських та членів їх сімей. В листопаді минулого року в структурі департаменту внутрішньої безпеки створено управління розкриття злочинів, учинених стосовно поліцейських. Цей крок був очевидний і затребуваний, ураховуючи кількість протиправних дій стосовно наших працівників. З 575 злочинів, пов’язаних з опором, насильством щодо поліцейських, та посягання на їх життя, працівниками внутрішньої безпеки, в взаємодії з іншими підрозділами, розкрито майже півтисячі", - сказав Ігор Клименко.
Він також дав завдання начальнику департаменту внутрішньої безпеки – Ігорю Мартищуку, і начальникам головних управлінь посилити роботу щодо захисту поліцейських та членів їх сімей.
Нагадаємо, у Кривому розі чоловік стріляв у поліцейських.