Проти медпрацівників вінницької лікарні відкрили справу через смерть 16-річної дівчини

"Прокуратурою області взято на контроль розслідування у кримінальному провадженні щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками однієї із лікарень м. Вінниці, що призвело до смерті шістнадцятирічної дівчини", - йдеться в повідомленні.



За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України - невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Наразі досудове розслідування триває.



Крім того, Вінницька місцева прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, за фактом порушень, пов’язаних із обліком, списанням та використанням медикаментів та виробів медичного призначення закуплених державою для лікування дітей. Триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії.



Нагадаємо, львівські прокурори передали до суду справу щодо трьох лікарів, яких обвинувачують у смерті пацієнта.