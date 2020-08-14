Против медработников винницкой больницы открыли дело из-за смерти 16-летней девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Следователи расследуют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками одной из больниц Винницы, которое привело к смерти шестнадцатилетней девушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Прокуратурой области взято на контроль расследование в уголовном производстве относительно ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками одной из больниц г. Винницы, повлекшее смерть шестнадцатилетней девушки", - говорится в сообщении.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины - невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему. Сейчас досудебное расследование продолжается.
Кроме того, Винницкая местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, по факту нарушений, связанных с учетом, списанием и использованием медикаментов и изделий медицинского назначения закупленных государством для лечения детей. Продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия.
Напомним, львовские прокуроры передали в суд дело в отношении трех врачей, которых обвиняют в смерти пациента.