Проти “Кернел” Веревського відкрили кримінальну справу

Цитата:

“Нарешті дочекався внесення відомостей до ЄРДР (порушення кримінальних справ) стосовно аграріїв Кернел — Енселко!”, — коментує Зайцев.

Деталі

Провадження зареєстроване 10 вересня, за заявою Зайцева. Досудове розслідування здійснює Хмельницьке районне управління поліції.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки, карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців — ред.)

До слова

Родина покійного нардепа Валерія Давиденка продовжує юридичну боротьбу проти Андрія Веревського, який після смерті політика встановив контроль над їх агрокомпанією “Агродім”. За задумом людей Веревського, “Агродім” має бути ліквідовано, а замість нього всіма активами Давиденко має розпоряджатися новостворений ним клон “Агродім.” ( з крапкою).

Для цього ще у травні були скликані збори наглядової ради, де вирішили усі без виключення договори оренди “Агродому” з пайовиками і органами місцевого самоврядування розірвати, щоб перезаключити їх з клоном “Агродім.” (з крапкою). Та на заваді стало забезпечення позову у вигляді арешту на розпорядження земельними ділянками до вирішення спору по суті.

Забезпечення виніс Чернігівський господарський суд. Проте адвокати Веревського оскаржили його до Північного апеляційного господарського суду Києва. Скаргу розглядала трійка суддів Кароліна Тарасенко, Ірина Іоннікова і Сергій Станік, яких більше цікавила присутність ЗМІ на засіданні, ніж протокол наглядової ради, який вони відмовилися розглядати.

Упередженість суддів була помітна неозброєним оком, хоча б тому, що одна із суддів Іоннікова Ірина не змогла вгамувати свої емоції та допустила підвищення тону на адвокатів Давиденко. Утім, задовольняти клопотання про відвід через упередженість судді не захотіли. Врешті вони таки скасували арешт зі спірних активів, що відкрило “зелене світло” для рейдерства Веревського.

Зазначимо, що ознаки рейдерства у діях людей Веревського — це не лише оціночне судження ЗМІ у даній справі. Його також вбачають правоохоронці та експерти Ліги Антитрасту.