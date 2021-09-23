Против "Кернел" Веревского возбудили уголовное дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Хмельницкой области полиция открыла уголовное производство по факту самовольного занятия земельных участков работниками ООО "Энселко Агро" (группа компаний "Кернел"). Копию выписки об открытии производства обнародовал пользователь FB Сергей Зайцев, передает УНН.

Цитата:

"Наконец дождался внесения сведений в ЕРДР (возбуждение уголовных дел) в отношении аграриев Кернел - Энселко!" - комментирует Зайцев.

Детали

Производство зарегистрировано 10 сентября, по заявлению Зайцева. Досудебное расследование осуществляет Хмельницкое районное управление полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка, наказывается штрафом от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев - ред.)

К слову

Семья покойного нардепа Валерия Давыденко продолжает юридическую борьбу против Андрея Веревского, который после смерти политика установил контроль над их агрокомпанией "Агродом". По замыслу людей Веревского, "Агродом" должен быть ликвидирован, а вместо него всеми активами Давыденко должен распоряжаться новосозданный клон "Агродом." (с точкой).

Для этого еще в мае было созвано собрание наблюдательного совета, где решили все без исключения договоры аренды "Агродома" с пайщиками и органами местного самоуправления разорвать, чтобы перезаключить их с клоном "Агродом." (с точкой). Но на пути стало обеспечение иска в виде ареста на распоряжение земельными участками до разрешения спора по существу.

Обеспечение вынес Черниговский суд. Однако адвокаты Веревского обжаловали его в Северный апелляционный хозяйственный суд Киева. Жалобу рассматривала тройка судей Каролина Тарасенко, Ирина Ионникова и Сергей Станик, которых больше интересовало присутствие СМИ на заседании, чем протокол наблюдательного совета, который они отказались рассматривать.

Предвзятость судей была заметна невооруженным глазом, хотя бы потому, что одна из судей Ионникова Ирина не смогла умерить свои эмоции и допустила повышение тона на адвокатов Давыденко. Впрочем, удовлетворять ходатайство об отводе из-за предвзятости судьи не захотели. Наконец они же отменили арест со спорных активов, что открыло "зеленый свет" для рейдерства Веревского.

Отметим, что признаки рейдерства в действиях людей Веревского - это не только оценочное суждение СМИ по данному делу. Его также видят правоохранители и эксперты Лиги Антитраста.

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