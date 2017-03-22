Проти Ф.Фійона завели нову справу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Французька прокуратура розширює слідчі дії стосовно кандидата на посаду президента Франції від партії “Республіканці” Франсуа Фійона. Політик підозрюється в “кваліфікованому шахрайстві і фальсифікації”, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Перевірка щодо Ф.Фійона зачіпає вже відому скандальну історію з фіктивним працевлаштуванням його дружини і двох дітей. У зв’язку з цим в середині березня проти колишнього прем’єр-міністра було порушено справу за підозрою в розтраті державних коштів.
Виходячи з нових даних фінансової прокуратури, слідство повинно з’ясувати, чи не були сфальсифіковані документи, використані Ф.Фійоном при оформленні зарплати для його дружини Пенелопи.
Нагадаємо, що, будучи депутатом, Ф.Фійон оформив дружину як співробітницю парламенту, що дозволило їй отримати близько 680 тисяч євро за вирахуванням соціальних відрахувань.