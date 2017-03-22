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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117444 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132517 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139964 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121484 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106909 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107807 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104019 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Против Ф.Фийона завели новое дело

Против Ф.Фийона завели новое дело

Киев • УНН

 • 10542 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Французская прокуратура расширяет следственные действия в отношении кандидата на пост президента Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Политик подозревается в "квалифицированном мошенничестве и фальсификации", сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Проверка Ф.Фийона затрагивает уже известную скандальную историю с фиктивным трудоустройством его жены и двух детей. В связи с этим в середине марта против бывшего премьер-министра было возбуждено дело по подозрению в растрате государственных средств.

Исходя из новых данных финансовой прокуратуры, следствие должно выяснить, не были ли сфальсифицированы документы, использованные Ф.Фийном при оформлении зарплаты для его жены Пенелопы.

Напомним, что, будучи депутатом, Ф. Фийон оформил жену как сотрудницу парламента, что позволило ей получить около 680 000 евро за вычетом социальных отчислений.

 

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