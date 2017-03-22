Против Ф.Фийона завели новое дело

Проверка Ф.Фийона затрагивает уже известную скандальную историю с фиктивным трудоустройством его жены и двух детей. В связи с этим в середине марта против бывшего премьер-министра было возбуждено дело по подозрению в растрате государственных средств.

Исходя из новых данных финансовой прокуратуры, следствие должно выяснить, не были ли сфальсифицированы документы, использованные Ф.Фийном при оформлении зарплаты для его жены Пенелопы.

Напомним, что, будучи депутатом, Ф. Фийон оформил жену как сотрудницу парламента, что позволило ей получить около 680 000 евро за вычетом социальных отчислений.