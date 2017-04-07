Проти екс-беркутівця В.Гончаренка відкрито провадження за погрози слідчому - С.Горбатюк

"Коли змінювали запобіжний захід цьому беркутівцю (В.Гончаренку з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою – ред.) і слідчий до нього прибув для затримання і доставки до суду, то він (підозрюваний – ред.) позвав своїх колег і вони погрожували слідчому розправою", - сказав С.Горбатюк.

За його словами, за цим фактом порушено кримінальне провадження.

"І це (Апеляційний – ред.) суд не враховує при зміні запобіжного заходу", - сказав С.Горбатюк.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід екс-беркутівцю В.Гончаренку, якого підозрюють у замаху на вбивство 33 осіб під час Революції гідності, з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Також нагадаємо, С.Горбатюк заявив, що Апеляційний суд незаконно звільнив з-під варти екс-беркутівця.