Против экс-беркутовца В.Гончаренко открыто производство из-зи угроз следователю - С.Горбатюк

"Когда меняли меру пресечения этом беркутовцу (В.Гончаренко с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей - ред.) и следователь к нему прибыл для задержания и доставки в суд, то он (подозреваемый - ред.) позвал своих коллег и они угрожали следователю расправой", - сказал С.Горбатюк.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное производство.

"И это (Апелляционный - ред.) суд не учитывает при изменении меры пресечения", - сказал С.Горбатюк.

Напомним, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-беркутовцу В.Гончаренко, которого подозревают в покушении на убийство 33 человек во время Революции достоинства, с содержания под стражей на личное обязательство.

Также напомним, С.Горбатюк заявил, что Апелляционный суд незаконно освободил из-под стражи экс-беркутовца.