Против экс-беркутовца В.Гончаренко открыто производство из-зи угроз следователю - С.Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство из-зи угроз расправой следователю экс-беркутовцем Виталием Гончаренко, которого подозревают в покушении на убийство 33 участников Революции достоинства, и его друзьями. Об этом журналистам заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Когда меняли меру пресечения этом беркутовцу (В.Гончаренко с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей - ред.) и следователь к нему прибыл для задержания и доставки в суд, то он (подозреваемый - ред.) позвал своих коллег и они угрожали следователю расправой", - сказал С.Горбатюк.
По его словам, по данному факту возбуждено уголовное производство.
"И это (Апелляционный - ред.) суд не учитывает при изменении меры пресечения", - сказал С.Горбатюк.
Напомним, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-беркутовцу В.Гончаренко, которого подозревают в покушении на убийство 33 человек во время Революции достоинства, с содержания под стражей на личное обязательство.
Также напомним, С.Горбатюк заявил, что Апелляционный суд незаконно освободил из-под стражи экс-беркутовца.