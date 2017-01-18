Проти Д.Трампа подали позов до суду за кілька днів до інавгурації

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Американка Саммер Зервос подала в нью-йоркський суд позов про захист честі і гідності проти обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на USA Today.

“Я хотіла б, щоб обраний президент вирішив, наскільки правильно він збирається вчинити з С.Зервос. Якщо він просто відмовиться від своїх заяв і визнає свій вчинок по відношенню до міс С.Зервос, вона відмовиться від позову,” — заявила адвокат Глорія Олред.

При цьому правозахисник, відповідаючи на питання журналістів, чому позов був поданий за кілька днів до інавгурації Д.Трампа, заявила: “А чому не зараз? Необхідно багато мужності, щоб подати в суд на наймогутнішу людину на планеті”.

Так, С.Зервос публічно заявила про сексуальні домагання з боку Трампа в жовтні минулого року. Тоді вона розповіла, що мільярдер домагався до неї в 2007 році в номері готелю Beverly Hills.

Нагадаємо, на початку жовтня журналісти оприлюднили приватний відеозапис 2005 року, на якому Дональд Трамп говорить про домагання до жінок.

За твердженням самого бізнесмена, це була звичайна чоловіча балаканина в роздягальні і в житті він би ніколи не дозволив собі нічого подібного.

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