Против Д.Трампа подали иск в суд за несколько дней до инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Американка Саммер Зервос подала в нью-йоркский суд иск о защите чести и достоинства против избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на USA Today.
"Я хотела бы, чтобы избранный президент решил, насколько правильно он собирается поступить с С.Зервос. Если он просто откажется от своих заявлений и признает свой поступок по отношению к мисс С.Зервос, она откажется от иска ", - заявила адвокат Глория Оллред.
При этом правозащитник, отвечая на вопрос журналистов, почему иск был подан за несколько дней до инаугурации Д.Трампа, заявила: "А почему не сейчас? Необходимо много мужества, чтобы подать в суд на могущественного человека на планете ".
Так, С.Зервос публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в октябре прошлого года. Тогда она рассказала, что миллиардер добивался к ней в 2007 году в номере отеля Beverly Hills.
Напомним, в начале октября журналисты обнародовали частную видеозапись 2005 года, на котором Дональд Трамп говорит о домогательствах к женщинам.
По утверждению самого бизнесмена, это была обычная мужская болтовня в раздевалке и в жизни он бы никогда не позволил себе ничего подобного.