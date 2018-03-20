Проти аграріїв розгорнули дискредитаційну кампанію - ВАР

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Вітчизняних аграріїв намагаються дискредитувати за їх жорстку позицію в боротьбі за повернення відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Про це УНН заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.

"Публікації в ЗМІ з метою дискредитації аграріїв при здоровому глузді написати не можна. Незаангажована людина їх написати не могла. Відповідно, її хтось про це попросив, або хтось їй заплатив за це. А заплатити за це міг тільки той, кому це вигідно, а це можуть бути переробники сої, ті компанії, які лобіюють скасування повернення ПДВ при експорті сої та ріпаку", - прокоментував Соколов.

Раніше він заявляв, що скасування повернення ПДВ при експорті сої і ріпаку вигідне великим переробним компаніям на зразок "Кернел".

"Верховна Рада відверто лобіює інтереси великих олігархічних компаній і відбирає гроші у простих сільгоспвиробників. Це узаконене злодійство грошей у фермерів на користь великих компаній, в тому числі "Кернел", де серед засновників є депутати Верховної Ради. Ми вважаємо це кричущим проявом політичної корупції", - зазначив він.

Нагадаємо, 6,59% частки "Кернел" належить народному депутату, члену Податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.

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