Проти аграріїв розгорнули дискредитаційну кампанію - ВАР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вітчизняних аграріїв намагаються дискредитувати за їх жорстку позицію в боротьбі за повернення відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Про це УНН заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.
"Публікації в ЗМІ з метою дискредитації аграріїв при здоровому глузді написати не можна. Незаангажована людина їх написати не могла. Відповідно, її хтось про це попросив, або хтось їй заплатив за це. А заплатити за це міг тільки той, кому це вигідно, а це можуть бути переробники сої, ті компанії, які лобіюють скасування повернення ПДВ при експорті сої та ріпаку", - прокоментував Соколов.
Раніше він заявляв, що скасування повернення ПДВ при експорті сої і ріпаку вигідне великим переробним компаніям на зразок "Кернел".
"Верховна Рада відверто лобіює інтереси великих олігархічних компаній і відбирає гроші у простих сільгоспвиробників. Це узаконене злодійство грошей у фермерів на користь великих компаній, в тому числі "Кернел", де серед засновників є депутати Верховної Ради. Ми вважаємо це кричущим проявом політичної корупції", - зазначив він.
Нагадаємо, 6,59% частки "Кернел" належить народному депутату, члену Податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.