Против аграриев развернули дискредитационную кампанию - ВАС

“Публикации в СМИ с целью дискредитации аграриев в здравом уме написать нельзя. Незаангажированный человек их написать не мог. Соответственно, его кто-то об этом попросил, или кто-то ему заплатил ему за это. А заплатить за это мог только тот, кому это выгодно, а это могут быть переработчики сои, те компании, которые лоббируют отмену возврата НДС при экспорте сои и рапса”, — прокомментировал Соколов.

Ранее он заявлял, что отмена возврата НДС при экспорте сои и рапса выгодна крупным перерабатывающим компаниям вроде “Кернел”.

“Верховная Рада откровенно лоббирует интересы крупных олигархических компаний и отбирает деньги у простых сельхозпроизводителей. Это узаконенное воровство денег у фермеров в пользу крупных компаний, в том числе "Кернел", где среди учредителей есть депутаты Верховной Рады. Мы считаем это кричащим проявлением политической коррупции”, — отметил он.

Напомним, 6,59% доли “Кернел” принадлежит народному депутату, члену Налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику.