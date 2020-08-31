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Проти "А-Банку" Суркісів відкрили два нових виконавчих провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Проти АТ "А-Банк" відкрито наразі три виконавчих провадження. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.

Проти "А-Банку" Суркісів відкрили два нових виконавчих провадження

Одне із проваджень було відкрите ще в 2016 році, Індустріальним відділом державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. А ще два нових виконавчі провадження були відкриті у червні 2020 року.

Крім того, дані YouControl свідчать про те, що за останні три роки АТ "А-Банк" виступило відповідачем в 175 судових справах.

"Загальна кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з банком, за останні три роки: 438", - підрахували аналітики YouControl.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захмарні відсотки по депозитах офшорів Суркісів потребують окремого розслідування - економіст

Найбільшими акціонерами АТ "Акцент-Банк" ("А-Банк") є Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%), Марина Суркіс (16,0975%).

Як повідомляв УНН, "А-Банк" у 28 разів наростив дебіторську заборгованість.

А на початку березня Нацбанк покарав сімейний банк Суркісів за підсумками перевірки щодо запобігання відмивання доходів. Регулятор нарахував фінустанові штрафи в розмірі 400 тис. грн, зокрема, за ігнорування фінмоніторингу і роботи зі "зв'язаними" клієнтами.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів, що відбувалося це через 6 офшорних компаній (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments), афільованих із братами Суркісами

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