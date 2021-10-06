Екоактивісти увірвалися на показ Louis Vuitton у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У вівторок під час показу Louis Vuitton на Тижні моди в Парижі на подіум вибігли два екоактивісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на France 24.
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Повідомляють, що спочатку на подіум увірвалася активістка організації Les Amis de la Terre ("Друзі Землі"), яка тримала в руках плакат із написом "надмірне споживання = вимирання".
У такий спосіб протестувальниця хотіла розкритикувати вплив модної індустрії на довкілля.
Вибігши на подіум, активістка пішла тим самим шляхом, що й моделі. Однак за мить жінку схопили охоронці та вивели із зали.
Інший активіст вибіг у кінці показу, проте його зупинили ще швидше, ніж "колегу".
Зазначимо, що такий інцидент не збив рух моделей. Вони і далі виконували свою роботу, не звертаючи уваги на сторонніх людей на подіумі.
Додамо
Представники екоорганізації заявили, що приблизно 30 людей брали участь у плануванні акції протесту. Повідомляють, що двох заарештували.
Активісти закликали уряд забезпечити негайне скорочення обсягів виробництва і наголосили, що 2019 року у Франції на одну людину було продано 42 предмети одягу.
Нагадаємо
2020 року у світі було вбито рекордну кількість активістів-екологів — 227 осіб, це на 25 людей більше, ніж 2019 року.