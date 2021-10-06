Эко-активисты ворвались на показ Louis Vuitton в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Во вторник во время показа Louis Vuitton на Неделе моды в Париже на подиум выбежали два эко-активиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Сообщают, что сначала на подиум ворвалась активистка организации Les Amis de la Terre ("Друзья Земли"), которая держала в руках плакат с надписью "чрезмерное потребление = вымирание".
Таким образом протестующая хотела раскритиковать влияние модной индустрии на окружающую среду.
Выбежав на подиум, активистка пошла тем же путем, что и модели. Однако через мгновение женщину схватили охранники и вывели из зала.
Другой активист выбежал в конце показа, однако его остановили еще быстрее, чем "коллегу".
Отметим, что такой инцидент не сбил движение моделей. Они и дальше выполняли свою работу, не обращая внимания на посторонних людей на подиуме.
Добавим
Представители эко-организации заявили, что около 30 человек участвовали в планировании акции протеста. Сообщается, что двое арестованы.
Активисты призвали правительство обеспечить немедленное сокращение объемов производства и отметили, что в 2019 году во Франции на одного человека было продано 42 предмета одежды.
Напомним
В 2020 году в мире было убито рекордное количество активистов-экологов — 227 человек, это на 25 человек больше, чем в 2019 году.