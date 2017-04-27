Протестувальники захопили канцелярію президента в Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Демонстранти антиурядової акції протесту в Македонії захопили канцелярії президента країни та намагались взяти штурмом міністерство юстиції. Після чого на вулицях столиці країни - Скоп'є почались сутички з правоохоронцями передає УНН з посиланням на twitter BalkanNewsbeat.
Кілька тисяч демонстрантів антиурядової акції протесту розбили вікна в Народній канцелярії президента, після чого увірвались в приміщення, винесли всі меблі та підпалили приміщення.
Також камінням було закидано приміщення міністерства юстиції Македонії, згодом протестувальники намагалась прорватись в штаб-квартиру опозиційної партії, але шлях її загородила поліція. В результаті сутичок є постраждалі. Їх дані встановлюються. Кілька протестувальників затримано.
Мітингувальники вимагають відміни парламентських виборів, відставки президента та формування нового уряду.
Нагадаємо, що конфлікт розпочався після того, як президент Македонії Георге Іванов пробачив прем'єр-міністра Ніколу Груєвскі та керівництво спецслужб, які були причетні до прослуховування приватних телефонних розмов 20 тисяч громадян Македонії.
Як повідомляв УНН в македонській столиці Скоп’є пройшли акції протесту з вимогою дочасних виборів в парламент.