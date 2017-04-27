Протестующие захватили канцелярию президента в Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Демонстранты антиправительственной акции протеста в Македонии захватили канцелярию президента страны и пытались взять штурмом министерство юстиции. После чего на улицах столицы страны - Скопье, начались стычки с правоохранителями передает УНН со ссылкой на twitter BalkanNewsbeat.
Несколько тысяч демонстрантов антиправительственной акции протеста разбили окна в Народной канцелярии президента, после чего ворвались в помещение, вынесли всю мебель и подожгли помещение.
Также камнями было забросали помещение министерства юстиции Македонии, впоследствии протестующие пыталась прорваться в штаб-квартиру оппозиционной партии, но путь ее загородила полиция. В результате столкновений есть пострадавшие. Их данные устанавливаются. Несколько протестующих задержаны.
Митингующие требуют отмены парламентских выборов, отставки президента и формирования нового правительства.
Напомним, что конфликт начался после того, как президент Македонии Георге Иванов простил премьер-министра Николу Груевски и руководство спецслужб, причастных к прослушиванию частных телефонных разговоров 20000 граждан Македонии.
Как сообщал УНН, в македонской столице Скопье прошли акции протеста с требованием досрочных выборов в парламент.