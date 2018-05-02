Протести у Вірменії: зупинилися поїзди, перекриті дороги і аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Вірменії в результаті акцій протесту повністю заблоковано залізничне сполучення. Про це повідомило Радіо Азатутюн, передає УНН.
"Необхідно забезпечити безперешкодне пересування військових автомобілів і колон по всій території республіки. Ці пересування повинні здійснюватися безперешкодно і в точні терміни", - написав на сторінці в Facebook прес-секретар міністра оборони Вірменії Арцрун Ованесян.
Демонстранти також блокують центральні вулиці Єревана, мости і міжнародні автомобільні траси. Перекрито дорогу Єреван-Севан і ділянку траси Вірменія-Грузія. Крім того, перекрито доступ до єреванського міжнародного аеропорту Звартноц.
Через акції протесту не можуть зібратися на засідання депутати парламенту Вірменії. Зареєстровані тільки 27 з 105 депутатів. Опозиція бойкотує засідання. Депутати від правлячої Республіканської партії, яка займає більшість місць в Національних зборах Вірменії, не можуть дістатися до парламенту.
“Наші депутати зараз в дорозі. Роблять все, щоб дійти до роботи. Спробуємо забезпечити кворум”, — сказав глава фракції Республіканської партії Ваграм Багдасарян. Якщо кворум не вдасться зібрати протягом чотирьох годин, засідання буде зірвано, пише meduza.io.
У Гюмрі сотні учасників акції протесту увійшли в будівлю мерії і вимагали від голови міської адміністрації Самвела Баласаняна приєднатися до демонстрантів.
Нагадаємо, масові мітинги і ходи тривають в Вірменії з 16 квітня . Через акції протесту 23 квітня подав у відставку колишній президент країни Серж Саргсян, обраний на пост прем’єр-міністра.
Лідер акцій протестів опозиції Нікол Пашинян планував зайняти посаду прем’єр-міністра . Проте 1 травня він н е отримав необхідної кількості голосів на засіданні парламенту Вірменії. Пашинян закликав до загального страйку і акцій громадянської непокори.