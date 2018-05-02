Протесты в Армении: стали поезда, перекрыты дороги и аэропорт

"Необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение военных автомобилей и колонн по всей территории республики. Эти передвижения должны осуществляться беспрепятственно и в точные сроки", - написал на странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Демонстранты также блокируют центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.

Из-за акций протеста не могут собраться на заседание депутаты парламента Армении. Зарегистрированы только 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которая занимает большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента.

“Наши депутаты сейчас в пути. Делают все, чтобы дойти до работы. Попытаемся обеспечить кворум”, — сказал глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян. Если кворум не удастся собрать в течение четырех часов, заседание будет сорвано, пишет meduza.io.

В Гюмри сотни участников акции протеста вошли в здание мэрии и потребовали от главы городской администрации Самвела Баласаняна присоединиться к демонстрантам.

Напомним, массовые митинги и шествия продолжаются в Армении с 16 апреля. Из-за акций протеста 23 апреля подал в отставку бывший президент страны Серж Саргсян, избранный на пост премьер-министра.

Лидер акций протестов оппозиции Никол Пашинян планировал занять должность премьер-министра. Однако 1 мая он не получил необходимого числа голосов на заседании парламента Армении. Пашинян призвал к всеобщей забастовке и акциям гражданского неповиновения.