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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Протести в Вірменії: секретар парламентської фракції ВРФ пішов у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Секретар парламентської фракції ВРФ Дашнакцутюн Агван Варданян представив заяву про складання мандата. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am.

Протести в Вірменії: секретар парламентської фракції ВРФ пішов у відставку

Якщо протягом тижня після оголошення заяви про складення депутатських повноважень депутат подає письмову заяву про відкликання своєї заяви, то голова парламенту виступає з відповідною заявою. Якщо ж депутат не відкликає свою заяву, то складається протокол про призупинення повноважень.

ВРФ - Вірменська революційна федерація Дашнакцутюн одна з найстаріших вірменських політичних партій, яка підтримувала уряд Саргсяна, проте вийшла з урядової коаліції після початку протестів.

Як повідомляв УНН, вибори прем'єра Вірменії соостояться 8 травня.

Вчора в результаті акцій протесту було повністю заблоковано залізничне сполучення.

Демонстранти також блокували центральні вулиці Єревана, мости і міжнародні автомобільні траси. Була перекрита дорога Єреван-Севан і ділянку траси Вірменія-Грузія. Крім того, перекрито доступ в єреванський міжнародний аеропорт Звартноц.

Однак станом на 17:00 за місцевим часом транспорт був розблокований.

Нагадаємо, масові мітинги і ходи тривають в Вірменії з 16 квітня . Через акції протесту 23 квітня подав у відставку колишній президент країни Серж Саргсян, обраний на пост прем’єр-міністра.

Лідер акцій протестів опозиції Нікол Пашинян планував зайняти посаду прем’єр-міністра . Проте 1 травня він н е отримав необхідної кількості голосів на засіданні парламенту Вірменії. Пашинян закликав до загального страйку і акцій громадянської непокори.

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