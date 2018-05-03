Протесты в Армении: секретарь парламентской фракции АРФ ушел в отставку

Если в течение недели после оглашения заявления о сложении депутатских полномочий депутат представляет письменное заявление об отзыве своего заявления, то председатель парламента выступает с соответствующим заявлением. Если же депутат не отзывает свое заявление, то составляется протокол о приостановлении полномочий.



АРФ - Армянская революционная федерация Дашнакцутюн одна из старейших армянских политических партий, которая поддерживала правительство Саргсяна, однако вышла из правительственной коалиции после начала протестов.

Как сообщал УНН, выборы премьера Армении соостояться 8 мая.



Вчера в Армении в результате акций протеста было полностью заблокировано железнодорожное сообщение.

Демонстранты также блокировали центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Была перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.

Однако по состоянию на 17:00 по местному времени транспорт был разблокирован.



Напомним, массовые митинги и шествия продолжаются в Армении с 16 апреля. Из-за акций протеста 23 апреля подал в отставку бывший президент страны Серж Саргсян, избранный на пост премьер-министра.

Лидер акций протестов оппозиции Никол Пашинян планировал занять должность премьер-министра. Однако 1 мая он не получил необходимого числа голосов на заседании парламента Армении. Пашинян призвал к всеобщей забастовке и акциям гражданского неповиновения.