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Протести в Пуерто-Ріко наростають на тлі вимог підвищення заробітної плати

Протести в Пуерто-Ріко наростають на тлі вимог підвищення заробітної плати

Київ • УНН

 • 16037 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. В столиці Пуерто-Ріко в п'ятницю, пройшли мітинги з вимогами відвищення зарплати та пенсій. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Пронизливі свистки змішуються з барабанами, бубнами та цоканням ложок по горщиках, таким способом місцеве населення вийшло на вулиці вимагати покращення зарплати та пенсій.

Натовп хлюпав і аплодував, коли демонстранти тримали плакати з написом «Справедлива оплата зараз!»

Це заклик, який пролунав у Пуерто-Ріко останніми тижнями, серед яких тисячі вчителів державних шкіл, які покинули класи на початку лютого, вимагаючи підвищення зарплат та пенсій.

Цитата

«Люди вигнали американських військових з В'єкесу. Вони вигнали губернатора. Ми можемо зробити це (домогтися підвищення зрплат - ред.)», — сказав Ебнер Дамі, який викладає історію в північному місті Наранджіто.

Рахунки за електроенергію та воду в Пуерто-Ріко майже на 60% вище, ніж у середньому по США. За даними Інституту статистики острова, продукти на 18% дорожчі, ніж на материку, хоча витрати на охорону здоров’я та житло, серед іншого, нижчі.

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