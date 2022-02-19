Протесты в Пуэрто-Рико нарастают на фоне требований повышения заработной платы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В столице Пуэрто-Рико в пятницу, прошли митинги с требованиями повышения зарплаты и пенсий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Пронзительные свистки смешиваются с барабанами, бубнами и цоканням ложек по горшкам, таким способом местное население вышло на улицы требовать улучшения зарплаты и пенсий.
Толпа хлюпала и аплодировала, когда демонстранты держали плакаты с надписью "справедливая оплата сейчас!"
Это призыв, который прозвучал в Пуэрто-Рико в последние недели, среди которых тысячи учителей государственных школ, которые покинули классы в начале февраля, требуя повышения зарплат и пенсий.
Цитата
"Люди выгнали американских военных из Вьекеса. Они выгнали губернатора. Мы можем сделать это (добиться повышения зрплат - ред.)", — Сказал Эбнер Даме, который преподает историю в северном городе Наранджіто.
Счета за электроэнергию и воду в Пуэрто-Рико почти на 60% выше, чем в среднем по США. По данным Института статистики острова, продукты на 18% дороже, чем на материке, хотя расходы на здравоохранение и жилье, среди прочего, ниже.
Напомним
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