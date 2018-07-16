Протести в Гельсінкі: активісти одяглись у героїнь “Розповідей служниці” і вагітного Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Другий день поспіль у Гельсінкі проходять протести проти президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Деякі з учасників акцій — і жінки, і чоловіки — одяглися як служниці-героїні роману Маргарет Етвуд, і вимагають звільнення активістів Pussy Riot, які були арештовані в неділю після того, як вибігли на футбольне поле під час фіналу чемпіонату світу в Москві.
Інші протестувальники, що виступають за легалізацію абортів, протестують у накладних животах і масках Трампа. Протестувальники проти фашизму несли знаки з лайками та образами.
Повідомляється також про марш за участю сотні людей, дехто з яких вигукував гасла на підтримку німецького канцлера Ангели Меркель, а деякі кричали: “Фашисти йдуть додому!”.
Деякі марші ставили під сумнів легітимність перемоги на виборах Трампа. Інші гасла звучали як: “місце жінки — в Супротиві”.
Деякі з протестувальників мали професійно виготовлені прапори та плакати, інші на швидку руку писали лозунги на кшталт “Вам тут не раді” або попередження про апокаліпсис.
Нагадаємо, сьогодні у Гельсінкі розгорнули плакат на підтримку Сенцова.
Як повідомляв УНН, 16 липня у Гельсінкі почалась двостороння зустріч віч-на-віч президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа.