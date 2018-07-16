Протесты в Хельсинки: активисты оделись в героинь "Рассказов служанки" и беременного Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Второй день подряд в Хельсинки проходят протесты против президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Некоторые из участников акций - и женщины, и мужчины - оделись как служанки-героини романа Маргарет Этвуд, и требуют освобождения активистов Pussy Riot, которые были арестованы в воскресенье после того, как выбежали на футбольное поле во время финала чемпионата мира в Москве.
Другие протестующие, выступающие за легализацию абортов, протестуют в накладных животах и масках Трампа. Протестующие против фашизма несли знаки с ругательствами и оскорблениями.
Сообщается также о марше с участием сотни людей, некоторые из которых выкрикивали лозунги в поддержку немецкого канцлера Ангелы Меркель, а некоторые кричали: "Фашисты идут домой!".
Некоторые марши ставили под сомнение легитимность победы на выборах Трампа. Другие лозунги звучали как: "место женщины - в Сопротивлении".
У некоторых из протестующих были профессионально изготовленные флаги и плакаты, другие на скорую руку писали лозунги вроде "Вам здесь не рады" или предупреждения об апокалипсисе.
Напомним, сегодня в Хельсинки развернули плакат в поддержку Сенцова.
Как сообщал УНН, 16 июля в Хельсинки началась двусторонняя встреча лицом к лицу президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.