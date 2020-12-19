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Протести у Тунісі: силовики застосували сльозогінний газ проти мітингувальників у провінції Туазар

Київ • УНН

 • 11287 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Туніська поліція застосувала гранати зі сльозогінним газом для розгону акції протесту, що проходить біля будівлі адміністрації провінції Таузар на заході республіки. Про це в суботу повідомила радіостанція Mosaique Fm, пише УНН.

Протести у Тунісі: силовики застосували сльозогінний газ проти мітингувальників у провінції Туазар

За даними радіостанції, місцева влада ухвалила рішення розігнати за допомогою сльозогінного газу акцію протесту у регіонального адміністративного центру, яка проходила у формі сидячої демонстрації.

Причиною акції, що триває тиждень, стало погіршення умов життя населення, зростання безробіття, а також економічну кризу. Учасники протесту, незадоволені бездіяльністю місцевої влади в боротьбі з економічним спадом, виступали з вимогою відставки губернатора провінції Таузар і розпуску муніципальної ради.

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Протестний рух в Тунісі традиційно посилюється в осінньо-зимовий період. У 2020 році в силу економічної кризи, що загострилася, спровокованої пандемією коронавірусу, кількість акцій протесту в масштабах всієї країни зросла приблизно на 20% в порівнянні з попереднім роком.

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