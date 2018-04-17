Протести у Франції: затримано майже 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У французькому місті Тулуза два дні поспіль відбувалися сутички між молоддю і правоохоронцями через суїцид затриманого у в’язниці. Протестувальники не вірять у таку версію смерті. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
Відмічається, що поліція застосовувала сльозогінний газ. Протестувальники не тільки нападали на поліцейських, але і спалили 15 автомобілів.
Як повідомляв УНН, вчора учасники акції, які протестують проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром, перекрили кілька центральних вулиць Єревана.
Спочатку повідомлялося про трьох поранених поліцейського і декількох поранених протестувальників.
Пізніше повідомили про те, що вчора під час зіткнень в столиці Вірменії Єревані постраждали щонайменше 46 осіб, в тому числі шестеро поліцейських.