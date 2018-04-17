Протесты во Франции: задержаны почти 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во французском городе Тулуза два дня подряд происходили столкновения между молодежью и правоохранителями из-за суицида задержанного в тюрьме. Протестующие не верят в такую версию смерти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
Отмечается, что полиция применяла слезоточивый газ. Протестующие не только нападали на полицейских, но и сожгли 15 автомобилей.
Как сообщал УНН, вчера участники акции, которые протестуют против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.
Сначала сообщалось о трех раненых полицейского и нескольких раненых протестующих.
Позже сообщили о том, что вчера во время столкновений в столице Армении Ереване пострадали по меньшей мере 46 человек, в том числе шестеро полицейских.