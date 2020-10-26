Протести у Білорусі: з початку доби затримали вже понад 140 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Білорусі під час акцій протесту і страйків 26 жовтня затримали вже 144 особи. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", передає УНН.
"Вранці близько ста осіб зібралися на прохідній великого хімічного підприємства "Гродно Азот". Їх почала затримувати міліція. Працівники відмовляються йти на зміну. До заводу під'їхали 5 міліцейських машин і два автобуси. "Азотівців" почали затримувати", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що біля будівлі "Белгазпромбанку" на вулиці Прітицького у Мінську затримали трьох осіб, які намагалися перекрити автомобільний рух.
Так, правозахисний центр "Вясна" повідомляє про 144 затриманих із Мінська, Бреста, Новополоцька, Гродно, а також інших міст.
На декількох підприємствах в Білорусі вранці почалися протестні акції.