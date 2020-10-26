Протесты в Беларуси: с начала суток задержали уже более 140 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Беларуси во время акций протеста и забастовок 26 октября задержали уже 144 человека. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", передает УНН.
"Утром около ста человек собрались на проходной крупного химического предприятия "Гродно Азот". Их начала задерживать милиция. Работники отказываются идти на смену. К заводу подъехали 5 милицейских машин и два автобуса. "Азотовцев" начали задерживать", - говорится в сообщении.
Сообщается, что у здания "Белгазпромбанка" на улице Притицкого в Минске задержали троих человек, которые пытались перекрыть автомобильное движение.
Так, правозащитный центр "Вясна" сообщает о 144 задержанных из Минска, Бреста, Новополоцка, Гродно, а также с других городов.
На нескольких предприятиях в Беларуси утром начались протестные акции.