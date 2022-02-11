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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Протести далекобійників: канадська провінція Онтаріо оголосила надзвичайний стан

Протести далекобійників: канадська провінція Онтаріо оголосила надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 17129 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Канадська провінція Онтаріо оголосила надзвичайний стан у п'ятницю на тлі протестів далекобійників проти мандатів COVID, що продовжуються, заявив журналістам прем'єр Даг Форд. Про це УНН пише з посиланням на CTV News.

Цитата

"Я скличу кабінет міністрів, щоб використати законні повноваження для термінового прийняття розпоряджень, які чітко прояснять, що блокувати та перешкоджати руху товарів, людей та послуг з критично важливої ​​інфраструктури є незаконним та караним", — сказав Форд на брифінгу для преси.

Деталі

Форд також пообіцяв нові судові позови проти протестувальників, включаючи штрафи та можливе ув'язнення за недотримання розпоряджень уряду.

Протестувальникам може загрожувати до року ув'язнення та штраф у розмірі 100 000 доларів.

Додамо

У багатьох містах Канади, зокрема в столиці, з 29 січня продовжуються масштабні акції протесту проти коронавірусних обмежень, ініційовані канадськими далекобійниками. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на тлі цих подій з міркувань безпеки змінив резиденцію, а мер Оттави Джим Вотсон оголосив режим надзвичайного стану у місті в зв'язку з протестами.

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