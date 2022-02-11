Протести далекобійників: канадська провінція Онтаріо оголосила надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Канадська провінція Онтаріо оголосила надзвичайний стан у п'ятницю на тлі протестів далекобійників проти мандатів COVID, що продовжуються, заявив журналістам прем'єр Даг Форд. Про це УНН пише з посиланням на CTV News.
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"Я скличу кабінет міністрів, щоб використати законні повноваження для термінового прийняття розпоряджень, які чітко прояснять, що блокувати та перешкоджати руху товарів, людей та послуг з критично важливої інфраструктури є незаконним та караним", — сказав Форд на брифінгу для преси.
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Форд також пообіцяв нові судові позови проти протестувальників, включаючи штрафи та можливе ув'язнення за недотримання розпоряджень уряду.
Протестувальникам може загрожувати до року ув'язнення та штраф у розмірі 100 000 доларів.
Додамо
У багатьох містах Канади, зокрема в столиці, з 29 січня продовжуються масштабні акції протесту проти коронавірусних обмежень, ініційовані канадськими далекобійниками. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на тлі цих подій з міркувань безпеки змінив резиденцію, а мер Оттави Джим Вотсон оголосив режим надзвичайного стану у місті в зв'язку з протестами.