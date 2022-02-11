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15 марта, 19:03 • 101374 просмотра

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15 марта, 13:44 • 131362 просмотра

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Протесты дальнобойщиков: канадская провинция Онтарио объявила чрезвычайное положение

Протесты дальнобойщиков: канадская провинция Онтарио объявила чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 17127 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Канадская провинция Онтарио объявила чрезвычайное положение в пятницу на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков против мандатов COVID, заявил журналистам премьер Даг Форд. Об этом УНН пишет со ссылкой на CTV News.

Цитата

"Я созову кабинет министров, чтобы использовать законные полномочия для срочного принятия распоряжений, которые четко прояснят, что блокировать и препятствовать движения товаров, людей и услуг с критически важной инфраструктуры является незаконным и наказуемым", — сказал Форд на брифинге для прессы.

Детали

Форд также пообещал новые судебные иски против протестующих, включая штрафы и возможное тюремное заключение за несоблюдение распоряжений правительства.

Протестующим может грозить до года тюрьмы и штраф в размере 100 000 долларов.

Добавим

Во многих городах Канады, в частности в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий из соображений безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.

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