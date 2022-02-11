Протесты дальнобойщиков: канадская провинция Онтарио объявила чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Канадская провинция Онтарио объявила чрезвычайное положение в пятницу на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков против мандатов COVID, заявил журналистам премьер Даг Форд. Об этом УНН пишет со ссылкой на CTV News.
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"Я созову кабинет министров, чтобы использовать законные полномочия для срочного принятия распоряжений, которые четко прояснят, что блокировать и препятствовать движения товаров, людей и услуг с критически важной инфраструктуры является незаконным и наказуемым", — сказал Форд на брифинге для прессы.
Детали
Форд также пообещал новые судебные иски против протестующих, включая штрафы и возможное тюремное заключение за несоблюдение распоряжений правительства.
Протестующим может грозить до года тюрьмы и штраф в размере 100 000 долларов.
Добавим
Во многих городах Канады, в частности в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий из соображений безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.