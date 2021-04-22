Проспекту Бандери у Києві бути: суд визнав перейменування законним
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери (та чотирьох інших столичних вулиць). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко, який представляв у справі Український інститут національної пам’яті, передає УНН.
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“Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування та повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії „Свобода“, П. Богомазова та Українського інституту національної пам’яті (який я мав честь представляти в апеляції)”, — написав адвокат.
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Таким чином, за словами Якубенка, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року № 559/559 “Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві”, яким було перейменовано:
вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;
вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;
вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;
проспект Московський — на проспект Степана Бандери.
Нагадаємо
У лютому Окружний адміністративний суд Києва повернув проспекту Степана Бандери колишню назву — Московський проспект.
Пізніше влада Києва заявила, що готує апеляцію стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування проспекту Степана Бандери, який раніше називався Московським.