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Проспекту Бандери у Києві бути: суд визнав перейменування законним

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери (та чотирьох інших столичних вулиць). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко, який представляв у справі Український інститут національної пам’яті, передає УНН.

Цитата

“Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування та повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії „Свобода“, П. Богомазова та Українського інституту національної пам’яті (який я мав честь представляти в апеляції)”, — написав адвокат.

Деталі

Таким чином, за словами Якубенка, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року № 559/559 “Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві”, яким було перейменовано:
вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;
вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;
вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;
проспект Московський — на проспект Степана Бандери.

Нагадаємо

У лютому Окружний адміністративний суд Києва повернув проспекту Степана Бандери колишню назву — Московський проспект.

Пізніше влада Києва заявила, що готує апеляцію стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування проспекту Степана Бандери, який раніше називався Московським.

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