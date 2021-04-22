Проспекту Бандери у Києві бути: суд визнав перейменування законним

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“Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування та повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії „Свобода“, П. Богомазова та Українського інституту національної пам’яті (який я мав честь представляти в апеляції)”, — написав адвокат.

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Таким чином, за словами Якубенка, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року № 559/559 “Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві”, яким було перейменовано:

вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський — на проспект Степана Бандери.

Нагадаємо

У лютому Окружний адміністративний суд Києва повернув проспекту Степана Бандери колишню назву — Московський проспект.

Пізніше влада Києва заявила, що готує апеляцію стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування проспекту Степана Бандери, який раніше називався Московським.