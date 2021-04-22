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Проспекту Бандеры в Киеве быть: суд признал переименование законным

Проспекту Бандеры в Киеве быть: суд признал переименование законным

Киев  •  УНН

 • 18009 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта на проспект Степана Бандеры (и четырех других столичных улиц). Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, который представлял в деле Украинский институт национальной памяти, передает УНН.

Цитата

"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования и полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции)", - написал адвокат.

Детали

Таким образом, по словам Якубенко, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года № 559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым было переименовано:
улицу Баумана - на улицу Януша Корчака;
улицу Кутузова - на улицу Генерала Алмазова;
улицу Суворова - на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало;
проспект Московский - на проспект Степана Бандеры.

Напомним

В феврале Окружной административный суд Киева вернул проспекту Степана Бандеры прежнее название - Московский проспект.

Позже власти Киева заявили, что готовят апелляцию относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования проспекта Степана Бандеры, который раньше назывался Московским.

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