Проспекту Бандеры в Киеве быть: суд признал переименование законным
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта на проспект Степана Бандеры (и четырех других столичных улиц). Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, который представлял в деле Украинский институт национальной памяти, передает УНН.
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"Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования и полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции)", - написал адвокат.
Детали
Таким образом, по словам Якубенко, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года № 559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым было переименовано:
улицу Баумана - на улицу Януша Корчака;
улицу Кутузова - на улицу Генерала Алмазова;
улицу Суворова - на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало;
проспект Московский - на проспект Степана Бандеры.
Напомним
В феврале Окружной административный суд Киева вернул проспекту Степана Бандеры прежнее название - Московский проспект.
Позже власти Киева заявили, что готовят апелляцию относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования проспекта Степана Бандеры, который раньше назывался Московским.