Проситимуть у кредиторів: на державну програму уряду з підтримки авіабудівництва в бюджеті немає грошей

Так, для проектів, які стосуються авіабудівної галузі у переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів передбачене фінансування виключно за кошти інвесторів і кредиторів.

Це стосується низки проектів, зокрема й з дослідно-конструкторських робіт з імпортозаміщення російських комплектуючих на літаках сімейства АН-1×8 на ДП “Антонов” та їхнє серійне виробництво, модернізації літаків АН-124-100 та АН-225, організації серійного виробництва штамповок лопаток для літако- та вертолітобудування тощо. Тобто широко анонсована Кабміном два тижні тому програма державної підтримки у розмірі 2 млрд грн на рік авіабудівної сфери не буде реалізована. Натомість уряд сподівається виключно на фінансування розвитку авіаційної галузі промисловості за гроші кредиторів і інвесторів.

Нагадаємо, в експертному середовищі урядову програму з державної підтримки авіаційної галузі затвердженої прем’єр-міністром Денисом Шмигалем з самого початку вважали популізмом.