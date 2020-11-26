Будут просить у кредиторов: на государственную программу правительства по поддержке авиастроения в бюджете нет денег

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Две недели назад премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил финансирование авиастроительной программы размером в 2 млрд гривен в год. Однако позже оказалось, что согласно Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года все программы, которые касаются сферы авиастроения, будут реализовать за деньги инвесторов и кредиторов. Об этом сообщает УНН.

Так, для проектов, касающихся авиастроительной отрасли в перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов предусмотрено финансирование исключительно за средства инвесторов и кредиторов.

Это касается ряда проектов, в том числе с опытно-конструкторских работ по импортозамещению российских комплектующих на самолетах семейства АН-1×8 на ГП “Антонов” и их серийное производство, модернизации самолетов Ан-124-100 и Ан-225, организации серийного производства штамповок лопаток для самолето- и вертолетостроения и тому подобное. То есть широко анонсированая Кабмином две недели назад программа государственной поддержки в размере 2 млрд грн в год авиастроительной сферы не будет реализована. Вместо этого правительство надеется исключительно на финансирование развития авиационной отрасли промышленности за деньги кредиторов и инвесторов.

Напомним, в экспертной среде правительственную программу по государственной поддержке авиационной отрасли утвержденной премьер-министром Денисом Шмыгалем с самого начала считали популизмом.

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