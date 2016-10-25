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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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Прощання з українським економістом Б.Гаврилишиним відбудеться 28 жовтня

Прощання з українським економістом Б.Гаврилишиним відбудеться 28 жовтня

Київ • УНН

 • 6882 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прощання з видатним українським економістом Богданом Гаврилишиним відбудеться 28 жовтня у Києві. Про це повідомив голова Інституту національної пам’яті України Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Прощання зі світлої пам’яті Богданом: Київ, 28 жовтня з 8-ї ранку до 14-ї години в МІМ (вул. Шулявська 10/12, м.„Політехнічний Інститут“). Прощання в храмі на Аскольдовій Могилі, який особисто відвідував Богдан Дмитрович по неділях (вул. Паркова 1) відбудеться з 16-ї до 22-ї”, — написав В.В'ятрович.

Як повідомляв УНН, 24 жовтня зранку в Києві у 90-річному віці пішов з життя видатний економіст, професор, благодійник і громадський діяч Богдан Гаврилишин.

Українські Національні Новини

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