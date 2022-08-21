Прощання з Русланою Писанкою та її мамою: перші фото з церемонії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні у Києві прощаються з українською акторкою та телеведучою Русланою Писанкою, а також з її мамою Діною Василівною. УНН публікує перші фото з церемонії.
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Церемонія прощання відбувається у Спасо-Преображенському соборі.
У соборі стоять портрети Руслани та її мами. За портретами – вази з прахом.
Нагадаємо
Про смерть 56-річної Руслани Писанки стало відомо 19 липня. Після повномасштабного вторгнення росії акторка виїхала до Німеччини, де лікарі діагностували у неї важку хворобу. Її мама померла від онкології.
Руслана відома за ролями у фільмах "Москаль-чарівник", "Вогнем і мечем" та "Таксі для ангела".