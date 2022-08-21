Прощание с Русланой Писанкой и ее мамой: первые фото с церемонии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня в Киеве прощаются с украинской актрисой и телеведущей Русланой Писанкой, а также с ее мамой Диной Васильевной. УНН публикует первые фото с церемонии.
Детали
Церемония прощания проходит в Спасо-Преображенском соборе.
В соборе стоят портреты Русланы и ее мамы. За портретами – вазы с прахом.
Напомним
О смерти 56-летней Русланы Писанки стало известно 19 июля. После полномасштабного вторжения россии актриса уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. Ее мама умерла от онкологии.
Руслана известна по ролям в фильмах "Москаль-волшебник", "Огнем и мечом" и "Такси для ангела".