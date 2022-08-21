Прощание с Русланой Писанкой и ее мамой: первые фото с церемонии

Детали

Церемония прощания проходит в Спасо-Преображенском соборе.

В соборе стоят портреты Русланы и ее мамы. За портретами – вазы с прахом.

Напомним

О смерти 56-летней Русланы Писанки стало известно 19 июля. После полномасштабного вторжения россии актриса уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. Ее мама умерла от онкологии.

Руслана известна по ролям в фильмах "Москаль-волшебник", "Огнем и мечом" и "Такси для ангела".