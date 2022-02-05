Проросійський уряд Чорногорії відправили у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Парламент Чорногорії голосуванням висловив недовіру 42-му уряду Чорногорії. Це стосується коаліційного уряду країни під керівництвом Здравко Кривокапича. Про це повідомляє УНН з посиланням на державну телерадіокомпанію країни RTCG.
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Перед голосуванням залу покинули депутати від Демократичного фронту та Руху змін, Соціалістичної народної партії та Демосу. Демократичні депутати Чорногорії проголосували за недовіру уряду.
Загалом участь у голосуванні брали 54 депутати, 43 депутати за, 11 - проти недовіри. Депутат від "Правої Чорногорії" Марко Мілачич супроводив результати голосування бурхливими протестами та різкими словами, заявивши, що не згоден на зраду.
Голосування за недовіру уряду ініціювала найменша з коаліційних партій URA віцепрем'єр-міністра Дрітана Абазовича, яка орієнтована на вступ до Євросоюзу. Більшість депутатів вважають, що за рік роботи прем’єр країни не продемонстрував значних результатів. Також уряд критикували за те, що він орієнтований на Сербію та Росію, а також за те, гальмує процес інтеграції в ЄС.
Додамо
Перед початком голосування глава уряду та більшість міністрів залишили сесійну залу. Згідно з Конституцією Чорногорії, після оголошення вотуму недовіри уряду в країні мають призначити дату дострокових виборів. Орієнтовно вони мають відбутися у травні. До цього часу чинний уряд виконуватиме свої обов’язки.