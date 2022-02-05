Пророссийское правительство Черногории отправили в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Парламент Черногории голосованием выразил недоверие 42-му правительству Черногории. Это касается коалиционного правительства страны под руководством Здравко Кривокапича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственную телерадиокомпанию страны RTCG.
Детали
Перед голосованием зал покинули депутаты от Демократического фронта и Движения изменений, Социалистической народной партии и Демоса. Демократические депутаты Черногории проголосовали за недоверие правительству.
В целом участие в голосовании принимали 54 депутата, 43 депутата "за", 11 - "против" недоверия. Депутат от "Правой Черногории" Марко Милачич сопроводил результаты голосования бурными протестами и резкими словами, заявив, что не согласен на измену.
Голосование за недоверие правительству инициировала наименьшая из коалиционных партий URA вицепремьер-министра Дритана Абазовича, которая ориентирована на вступление в Евросоюз. Большинство депутатов считают, что за год работы премьер страны не продемонстрировал значительных результатов. Также правительство критиковали за то, что оно ориентировано на Сербию и Россию, а также, что тормозит процесс интеграции в ЕС.
Добавим
Перед началом голосования глава правительства и большинство министров покинули сессионный зал. Согласно Конституции Черногории, после объявления вотума недоверия правительству в стране должны назначить дату досрочных выборов. Ориентировочно они должны состояться в мае. До этого времени действующее правительство будет исполнять свои обязанности.