Проросійська партія може отримати більшість голосів у Нідерландах - експерт

КИЇВ. 14 березня. УНН. Зважаючи на високі шанси на отримання більшості голосів євроскептичної та проросійської "Партії свободи", результати виборів все таки залежатимуть від результатів дрібніших партій, які є певним запобіжником від реальної перемоги "Партії свободи". Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

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"З результатами виборів там поки що абсолютна непевність. По тому, що можна було прослідковувати з певних оглядів соціології є дуже висока ймовірність, що націоналістична та пропутінська "Партія свободи" можливо набере найбільшу кількість голосів. Але зараз єдине питання чому важко говорити про результати, полягає в тому, що мова зараз йде фактично не про результати самої "Партії свободи", а про результати можливої майбутньої коаліції", - розповів Т.Чорновіл.

За його словами, в Нідерландах дуже подрібнений політичний спектр і на виборах можуть пройти більше десяти партій.

"З одного боку це дуже ускладнює роботу місцевого парламенту… Але є ті, хто пройдуть і займуть ті місця (в парламенті – ред.) для того, щоб не пропустити Партію свободи, бо всі розуміють дуже добре, що прихід "Партії свободи" це достатньо високий ризик, тому об'єднання в іншу коаліцію все одно будуть спроби зробити, але наскільки вона буде керованішою сказати важко. І оце подрібнення в даному випадку попри те, що воно фактично паралізує нормальну законодавчу роботу Голландії, але воно є хоча би певним запобіжником від реальної перемоги Партії свободи", - сказав він.

Т.Чорновіл також заначив, що результати виборів залежатимуть не від ""Партії свободи", а від тих дрібних (партій - ред.), які на межі проходження і результат яких на соціологію дуже умовно оцінюється".