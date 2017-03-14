Проросійська партія може отримати більшість голосів у Нідерландах - експерт
Київ • УНН
Результати парламентських виборів, які завтра відбудуться в Нідерландах, достатньо непередбачувані, але є велика ймовірність того, що більшість буде за неофашистською "Партією свободи"
КИЇВ. 14 березня. УНН. Зважаючи на високі шанси на отримання більшості голосів євроскептичної та проросійської "Партії свободи", результати виборів все таки залежатимуть від результатів дрібніших партій, які є певним запобіжником від реальної перемоги "Партії свободи". Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідер нідерландських правих закликав до виходу з ЄС
"З результатами виборів там поки що абсолютна непевність. По тому, що можна було прослідковувати з певних оглядів соціології є дуже висока ймовірність, що націоналістична та пропутінська "Партія свободи" можливо набере найбільшу кількість голосів. Але зараз єдине питання чому важко говорити про результати, полягає в тому, що мова зараз йде фактично не про результати самої "Партії свободи", а про результати можливої майбутньої коаліції", - розповів Т.Чорновіл.
За його словами, в Нідерландах дуже подрібнений політичний спектр і на виборах можуть пройти більше десяти партій.
"З одного боку це дуже ускладнює роботу місцевого парламенту… Але є ті, хто пройдуть і займуть ті місця (в парламенті – ред.) для того, щоб не пропустити Партію свободи, бо всі розуміють дуже добре, що прихід "Партії свободи" це достатньо високий ризик, тому об'єднання в іншу коаліцію все одно будуть спроби зробити, але наскільки вона буде керованішою сказати важко. І оце подрібнення в даному випадку попри те, що воно фактично паралізує нормальну законодавчу роботу Голландії, але воно є хоча би певним запобіжником від реальної перемоги Партії свободи", - сказав він.
Т.Чорновіл також заначив, що результати виборів залежатимуть не від ""Партії свободи", а від тих дрібних (партій - ред.), які на межі проходження і результат яких на соціологію дуже умовно оцінюється".