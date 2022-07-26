"Прориву в стилі Саакашвілі не чекайте": Корбан збирається ще раз спробувати перетнути кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Голова штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан, у якого під час в'їзду в Україну на контрольно-пропускному пункті вилучили паспорт, повідомив, що знову спробує повернутися до України - за свідоцтвом про народження. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
"Я вийшов із транзитної зони. На даний момент я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство мій стан як "особа без громадянства". Зараз я шукаю можливості знову перетнути кордон України. У мене на руках є ще свідоцтво про народження, яке ніхто ні зупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився – місто Дніпропетровськ, Україна", - написав Корбан.
Деталі
Він вказав, що "прориву кордону в стилі Саакашвілі не чекайте".
Доповнення
В очільника штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час в'їзду в Україну на контрольно-пропускному пункті вилучили паспорт.
Корбан звертався до Зеленського через вилучення паспорта під час в'їзду в Україну.
Контекст
На Банковій підтверджували існування таємного указу про позбавлення громадянства у тому числі Корбана, додавши, що указ містить персональні дані осіб, тому не оприлюднюється.
Згодом джерело з Офісу Президента повідомляло УНН, що на Банковій не підтверджують, але й не спростовують дійсність указу.