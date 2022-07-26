"Прорыва в стиле Саакашвили не ждите": Корбан собирается еще раз попытаться пересечь границу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Глава штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан, у которого во время въезда в Украину на контрольно-пропускном пункте изъяли паспорт, сообщил, что снова попытается вернуться в Украину - по свидетельству о рождении. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата
"Я вышел из транзитной зоны. В данный момент нахожусь в Польше. Домой меня, как вы уже знаете, не впустили. Паспорт отобрали, обозначив в графе гражданство мое положение как «лицо без гражданства». Сейчас я ищу возможность, вновь пересечь границу Украины. У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился - город Днепропетровск, Украина", - написал Корбан.
Детали
Он указал, что "прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите".
Дополнение
У главы штаба терробороны Днепра Геннадия Корбана во время въезда в Украину на контрольно-пропускном пункте изъяли паспорт.
Корбан обращался к Зеленскому из-за изъятия паспорта во время въезда в Украину.
Контекст
На Банковой подтверждали существование тайного указа о лишении гражданства в том числе Корбана, добавив, что указ содержит персональные данные лиц, поэтому не обнародуется.
Позже источник из Офиса Президента сообщал УНН, что на Банковой не подтверждают, но и не опровергают действительность указа.