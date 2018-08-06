Прорив дамби в Лаосі: вже 31 людина загинула, понад 100 зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Рятувальники знайшли у неділю тіло однієї людини, в результаті чого кількість жертв від прориву греблі в Лаосі збільшилася до 31 людини. Про це повідомив в неділю заступник губернатора південно-східної провінції Лаосу Аттепу, передає УНН з посиланням на Times of India.
“У результаті операції, напередодні команди знайшли тіла, в результаті кількість загиблих зросла до 31, тоді як кількість безвісти зниклих — до 130”, — заявила заступник губернатора.
Водночас, за інформацією видання Xinhua, ще троє осіб, які постраждали внаслідок руйнування дамби, померли від важких травм у лікарні, тож кількість жертв трагедії збільшилась до 34 осіб.
Нагадаємо, що 23 липня стався прорив греблі ГЕС сепіа-Се Нам Ной на півдні Лаосу. Вода затопила низку сіл в районі Санамсай, постраждали 13 тисяч місцевих жителів. Раніше повідомлялося про 24 загиблих.