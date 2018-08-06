Прорыв дамбы в Лаосе: уже 31 человек погиб, более 100 пропали без вести

“В результате операции, накануне команды нашли тела, в результате число погибших возросло до 31, тогда как количество без вести пропавших — до 130”, — заявила заместитель губернатора.

В то же время, по информации издания Xinhua, еще три человека, пострадавших в результате разрушения дамбы, умерли от тяжелых травм в больнице, поэтому количество жертв трагедии увеличилось до 34 человек.

Напомним, что 23 июля произошел прорыв плотины ГЭС сепиа-Се Нам Ной на юге Лаоса. Вода затопила ряд деревень в районе Санамсай, пострадали 13 тысяч местных жителей. Ранее сообщалось о 24 погибших.