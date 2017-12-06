Пропуск громадян через "Станицю Луганську" тимчасово припинять
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На контрольному пункті "Станиця Луганська" 9 і 10 грудня припинять пропуск громадян через ремонт мосту. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
У контрольному пункті в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” 9 та 10 грудня буде тимчасово припинено пропуск громадян.
Впродовж цих днів буде проведено ремонт елементів мостового переходу, розташованого за КПВВ в напрямку непідконтрольної території.
"Відновлення зруйнованого мосту суттєво підвищить рівень безпечного руху цивільного населення, яке прямує через лінію розмежування в обидва напрямки", - сказано у повідомленні.
Заплановано, що КПВВ “Станиця Луганська” відновить свою роботу 11 грудня.
Як повідомляв УНН, 28 листопада бойовики обстріляли КПВВ на Донбасі із цивільними особами.